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Число детей, госпитализированных после отравления в Дагестане, выросло до 54
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Число детей, госпитализированных после отравления в Дагестане, выросло до 54

Юлия Захарова

Происшествия

Количество детей, которых госпитализировали после отравления в Дагестане, увеличилось до 54. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— До 54 выросло число детей, поступивших в медицинские учреждения с диагнозом «острая кишечная инфекция». Врачи оказывают всю необходимую помощь, — отметили в ведомстве.

Более 40 ребят доставили в больницы Махачкалы, они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело, передает Интерфакс.

Ранее стало известно, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале за сутки поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. При этом уточнялось, что 36 детей привезли из дошкольных образовательных учреждений. Еще четверо — школьники, а также двое детей, которые не посещают детсад.

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отравлениеРеспублика Дагестангоспитализация
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