Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Турции в матче Лиги наций УЕФА

С 7 очками сборная России лидирует в своем квартете / Фото: instagram.com/teamrussia/

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в матче Лиги наций УЕФА.

Игра группы 3 проходила на стадионе столичного «Динамо», она закончилась со счетом 1:1. В составе российской сборной гол забил Антон Миранчук (28-я минута), в турецкой команде — Кенан Караман (62).

В концовке встречи главный тренер российской сборной Станислав Черчесов произвел обратную замену: появившегося в середине второго тайма Андрея Мостового он заменил на Даниила Фомина, для которого матч стал первым в составе национальной команды.

Для сборной России эта встреча стала седьмой с командой Турции. Российская сборная одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

Российская сборная лидирует в турнирной таблице с семью очками, потом идут команды Венгрии (6), Турции (2) и Сербии (1).

В следующем туре сборная России на «ВТБ-Арене» встретится с командой Венгрии 14 октября.

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