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Синоптик сообщил, когда закончится золотая осень в европейской части России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил, когда закончится золотая осень в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Окончание долгого периода аномально теплой погоды, которая наблюдалась в европейской части России в октябре, наступит в конце рабочей недели, в пятницу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью». Но все-таки конец виден. В пятницу уже будет меняться циркуляция и воздушные массы будут северо-западные, — сказал он.

Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха в пятницу будет плюс 10-13 градусов, а в выходные она еще понизится.

Он добавил, что температура все равно будет выше нормы, но лишь на 2-4 градуса, а не на 6-7 градусов, как сейчас, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр пообещал аномально теплую вторую декаду октября в России.

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бабье летосиноптикРоман Вильфанд
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