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Разгуливающих по проезжей части диких кабанов засняли в Балашихе
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Разгуливающих по проезжей части диких кабанов засняли в Балашихе

Юлия Курганова

Животные

На улицах подмосковного города Балашихи заметили кабанов. Очевидцы сняли животных на видео.

В кадре дикие кабаны переходят дорогу и потом убегают в сторону фонарей.

Местных жителей предупредили, чтобы они не приближались к животным, потому что те могут вести себя агрессивно. Некоторые в комментариях к ролику предположили, что кабаны вышли из леса в город, чтобы найти себе пропитание, передает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Ранее специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам. В Москве обитают белки и ежи, зайцы и кабаны, лисы и горностаи, ласки и куницы, а еще утки, гуси, журавли, стрижи, чайки, ласточки, дрозды и множество других пернатых. Все они по-своему готовятся к зиме.

Читайте также: Москвичам рассказали, как спастись при встрече с диким кабаном в городе

Балашихажители городакабаны
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