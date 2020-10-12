Разгуливающих по проезжей части диких кабанов засняли в Балашихе

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

На улицах подмосковного города Балашихи заметили кабанов. Очевидцы сняли животных на видео.

В кадре дикие кабаны переходят дорогу и потом убегают в сторону фонарей.

Местных жителей предупредили, чтобы они не приближались к животным, потому что те могут вести себя агрессивно. Некоторые в комментариях к ролику предположили, что кабаны вышли из леса в город, чтобы найти себе пропитание, передает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Ранее специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам. В Москве обитают белки и ежи, зайцы и кабаны, лисы и горностаи, ласки и куницы, а еще утки, гуси, журавли, стрижи, чайки, ласточки, дрозды и множество других пернатых. Все они по-своему готовятся к зиме.

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