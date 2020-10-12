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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 октября

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 12 октября, столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона и атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14-16 градусов. В Подмосковье температура будет 12-17 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в норме, атмосферное давление неустойчивое и приблизится к своей климатической норме. При такой погоде нужно вести активный образ жизни, стараться больше бывать на воздухе, что способствует улучшению кислородного обеспечения организма и уменьшению проявлений гиподинамии. Метеочувствительным людям с заболеваниями суставов, язвенной болезнью желудка, ослабленными иммунными механизмами и склонных к частым простудным и респираторным заболеваниям по рекомендации врача следует проводить сезонные профилактические мероприятия.

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