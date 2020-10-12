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Леброна Джеймса признали самым ценным игроком финала НБА
Фото: instagram.com/ kingjames

Леброна Джеймса признали самым ценным игроком финала НБА

Кирилл Николаев

Спорт

Американский баскетболист, нападающий клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает TSN.

В шестом матче финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами» со счетом 106:93. Джеймс набрал 28 очков, сделал 14 подборов и десять результативных передач.

Для 35-летнего баскетболиста это уже четвертый титул чемпиона НБА. Ранее он дважды выигрывал кубок с «Майами» в 2012 и 2013 году. В 2016-м он стал победителем в составе «Кливленда».

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СпортбаскетболЛеброн Джеймс
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