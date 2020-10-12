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Психиатр рассказал о связи стресса с коронавирусом
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психиатр рассказал о связи стресса с коронавирусом

Кирилл Николаев

Здоровье

Тревожное состояние может изменить поведение человека и повлиять на его иммунную систему. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Он отметил, что стресс способен увеличить риск заболевания коронавирусной инфекцией. Заражение COVID-19, по его словам, является всегда индивидуальным процессом.

— Кому-то нужен один вирус, кому-то десять, и он может не заболеть. А кто-то от одного вируса заболевает. Я очень условно говорю. Всегда есть сопротивляемость организма, устойчивость организма, — цитирует врача радиостанция «Говорит Москва».

Костюк подчеркнул, что стресс «влияет на все».

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