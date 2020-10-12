Курс доллара превысил 76 рублей, евро поднялся выше 90 рублей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара утром 12 октября превысил отметку 76 рублей, курс евро поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар на 10:00 по Москве увеличился по отношению к российской валюте на 0,21 процента — до 76,93 рубля. Курс евро прибавил 0,13 процента, достигнув 90,93 рубля.

По состоянию на 10:12 по московскому времени доллар уже торговался на уровне 77,15 рубля, евро — 91,13 рубля.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent 12 октября начала снижаться. Цена составила 42,33 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 1,34 процента и составила 40,36 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

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