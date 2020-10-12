Курс доллара превысил 76 рублей, евро поднялся выше 90 рублей
Курс доллара утром 12 октября превысил отметку 76 рублей, курс евро поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар на 10:00 по Москве увеличился по отношению к российской валюте на 0,21 процента — до 76,93 рубля. Курс евро прибавил 0,13 процента, достигнув 90,93 рубля.
По состоянию на 10:12 по московскому времени доллар уже торговался на уровне 77,15 рубля, евро — 91,13 рубля.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent 12 октября начала снижаться. Цена составила 42,33 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 1,34 процента и составила 40,36 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
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