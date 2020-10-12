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Эпидемиолог оценил возможность внезапного исчезновения коронавируса
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Эпидемиолог оценил возможность внезапного исчезновения коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Николай Брико рассказал, возможно ли внезапное исчезновение коронавируса.

По его словам, COVID-19 не сможет внезапно исчезнуть, а станет одним из вирусов, которые вызывают ОРВИ. Так же произошло с вирусом гриппа, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах.

Врач уточнил, что обострение заболеваемости коронавирусом на данный момент связано с индивидуальными особенностями организма.

— Помимо факторов резистентности макроорганизма в заболевании инфекцией и тем более разной степени выраженности болезни, важное значение имеет вирулентность возбудителя и его количество попавшего в организм человека, — рассказал Николай Брико «Российской газете».

Он пояснил, что резкий рост числа заболевших COVID-19 осенью связан с возвращением населения из отпусков — увеличилось число контактов на работе, в транспорте, учебных учреждениях.

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