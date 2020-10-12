Саакашвили стал жертвой нападения в Афинах

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению неизвестных на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Отмечается, что около здания, где ожидалось начало мероприятия, на политика накинулся мужчина в капюшоне. Злоумышленник ударил Саакашвили по голове и скрылся. Кроме того, в результате происшедшего пострадали несколько человек.

Несмотря на инцидент, экс-президент Грузии провел запланированное мероприятие.

Напомним, Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них его приговорили к тюремным срокам. Саакашвили пришел в украинскую политику, где был назначен губернатором Одесской области. Через некоторое время Петр Порошенко уволил его с поста и лишил украинского гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вернул гражданство Саакашвили, а также назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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