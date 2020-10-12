Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Саакашвили стал жертвой нападения в Афинах
Фото: twitter.com/ENnewsfront

Саакашвили стал жертвой нападения в Афинах

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению неизвестных на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Отмечается, что около здания, где ожидалось начало мероприятия, на политика накинулся мужчина в капюшоне. Злоумышленник ударил Саакашвили по голове и скрылся. Кроме того, в результате происшедшего пострадали несколько человек.

Несмотря на инцидент, экс-президент Грузии провел запланированное мероприятие.

Напомним, Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них его приговорили к тюремным срокам. Саакашвили пришел в украинскую политику, где был назначен губернатором Одесской области. Через некоторое время Петр Порошенко уволил его с поста и лишил украинского гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вернул гражданство Саакашвили, а также назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Читайте также: СМИ: На Михаила Саакашвили напали в киевском ресторане

ГрузияМихаил СаакашвилиГреция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте