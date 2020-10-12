Власти Пекина ограничили въезд в город до 500 человек ежедневно
Власти Пекина приняли решение контролировать число въезжающих в город. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Интерфакс.
По решению городских властей, количество ежедневно въезжающих в Пекин должно быть не более 500 человек.
Напомним, что после частичного возобновления международных пассажирских рейсов Пекин принял 46 прямых рейсов и 6870 пассажиров. У двоих из них обнаружили коронавирусную инфекцию.
Ранее стало известно, что в китайском городе Циндао на коронавирус планируют проверить все население — 9,5 миллиона человек. Подобные меры были приняты после того, как там зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего в Китае за время пандемии было выявлено 85 578 случаев коронавируса. Жертвами заболевания стали 4634 человека, выздоровели 80 714 пациентов.
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