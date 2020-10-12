Московский цирк Никулина оспорит в суде претензию о нарушении санитарных мер

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Россия, Москва, Цветной бульвар, 13 Карта всех событий

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре оспорит в суде претензию Роспотребнадзора, связанную с нарушениями санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил генеральный директор цирка Максим Никулин.

По его словам, руководство не согласно со сведениями об отсутствии разметки и недостатке санитайзеров для зрителей и сотрудников цирка.

— Мы перевыполнили во много раз то, что рекомендовано Роспотребнадзором. Это решение мы будем в судебном порядке оспаривать. Это наша репутация, наше отношение к работе и к тем, кто к нам приходит, — цитирует Никулина РИА Новости.

Напомним, 10 октября стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в цирке Никулина. Уточнялось, что учреждение может получить штраф до 500 тысяч рублей.

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