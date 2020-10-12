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«Начало перемен»: ведунья рассказала, кому повезет в 2020 году
Алена Полынь / Фото: @alena_polyn / Официальный аккаунт Алены Полынь в Instagram

«Начало перемен»: ведунья рассказала, кому повезет в 2020 году

Юлия Ямпольская

Общество

Основательница Международного университета магии и колдовства Алена Полынь рассказала, что ожидает людей в ближайшее время. Ведунья поделилась, кому этот год еще может принести удачу.

Она отметила, что 2020 год — «время начала перемен».

— Еще раз подчеркну: 2020 год — это год начала перемен. Перемены, с которых в этом году начался новый цикл, — рассказала ведунья.

Алена Полынь подчеркнула, что перемены продлятся до 2023 года.

— Это период Сатурна и Юпитера, когда меняется социальная система, причем меняется резко и болезненно. Кое-где меняется власть, и это тоже происходит резко и болезненно. Потому что за власть отвечает Юпитер, а за социальные перемены — Сатурн. Именно эти планеты будут нами руководить все ближайшие три года, — рассказала эксперт.

Она также добавила, что кому-то эти изменения пойдут на пользу, а кому-то наоборот. Специалист подчеркнула, что многое зависит от самого человека и от его действий.

Здесь многое зависит от самого человека, отмечет она.

— Резко в гору пойдут люди, которые будут заниматься самообразованием, которые нестандартно подходят к своему образованию, к своему бизнесу. Удача ждет тех, кто умеет нестандартно мыслить. Это люди открыты новому, они очень ценят свое время, — цитирует ведунью ФАН.

По ее словам, людям, которые не попытаются что-то поменять в жизни, не будет вести.

— Их ждут различные катаклизмы, личностные трагедии и так далее. Кроме того, обращаю ваше внимание, что Сатурн и Юпитер — это аспект справедливости. Если вы поступаете по отношению к кому-либо несправедливо, будете наказаны. Все эти три года за наказания отвечают высшие силы, — предсказала эксперт.

Она также напомнила, что пандемия коронавируса говорит о недостатке заботы человечества о своем здоровье.

— Даже спорт — не самоцель, не способ показать мышцы, а инструмент — чтобы гармонизовать здоровье в целом. Именно за это отвечает Сатурн, который благоволит к тем, для кого серьезное отношение к своему здоровью в приоритете, — заключила специалист.

Ранее астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, когда стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом.

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