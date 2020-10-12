Почти 2,7 тысячи птиц сосчитали в природных парках Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Участники акции Eurobirdwatch-2020 сосчитали около 2,7 тысячи птиц на природных территориях столицы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Там отметили, что в акции участвовали 134 волонтера. Среди найденных птиц оказались 54 вида, в том числе 18 видов краснокнижных.

Также в пресс-службе уточнили, что больше всего в природных парках города крякв ( 1356 птиц). На втором месте находятся большие синие птицы (302). На третьем и четвертом — сизые голуби и полевые воробьи ( 218 и 117 соответственно), передает агентство городских новостей «Москва».

— Наиболее интересными, по мнению наблюдателей, оказались: свиязь, камышница, обыкновенный снегирь, серая неясыть. Также были замечены такие краснокнижные птицы, как широконоска, средний пестрый дятел, обыкновенная пустельга, красноголовый нырок, — рассказали в пресс-службе.

Стало известно, что общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2020 прошел в период с 3 по 4 октября во многих странах Европы, Центральной Азии и в России.

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