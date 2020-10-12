Власти Москвы и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительства Москвы и Республики Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 12 октября.

Соглашение предусматривает, что Москва и Хакасия будут развивать отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

Отмечается, что стороны укрепят межрегиональную и экономическую интеграцию, а также связи в области транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли, услуг, здравоохранения, науки, образования, спорта и в других сферах.

Москва и Хакасия будут взаимодействовать при разработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, привлечении иностранного капитала, а также передовых зарубежных технологий.

Стороны договорились о проведении совместных выставок, конференций, семинаров и других мероприятий. Соглашение будет действовать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что власти Москвы и Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение сторон рассчитано на 2020–2025 годы. Сотрудничество коснется ряда сфер, включая инвестиции, промышленность, здравоохранение, торговлю, ЖКХ, транспорт и другие.

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