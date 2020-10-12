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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которая полгода провела в шкафу
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которая полгода провела в шкафу

Юлия Захарова

Общество

Обнаруженную в шкафу на Урале шестимесячную девочку перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

— Из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное — поправляться, набирать вес, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в ближайшее время пострадавшую навестит региональный уполномоченный. Ему необходимо будет обдумать вопрос о дальнейшем жизнеустройстве ребенка, подчеркнула Кузнецова в публикации на личной странице в Facebook.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Малышку нашли подруги матери, которые вызвали полицию. Состояние ребенка оценивали как тяжелое, у девочки выявили третью форму дистрофии от постоянного голодания. Вес малышки до госпитализации составлял всего 3,1 килограмма.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело. Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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девочкаАнна Кузнецоваздоровье
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