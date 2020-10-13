Аналитик предупредил об опасности лишних банковских карт

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, почему не стоит заводить слишком много банковских карт, а также дал рекомендации, как правильно сформировать наиболее рациональный набор «пластика».

По словам эксперта, принимая решение о получении кредитной карты, следует оценить механизм расчета льготного периода, чтобы не получать штрафы за несвоевременное внесение средств. Важно также помнить о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод денег.

Следует не забывать и о комиссии за СМС-оповещения об операциях по карте, указал Коган.

В случае, если кредитно-финансовые организации из-за слишком большого количества карт сочтут вашу кредитную нагрузку слишком высокой, в выдаче очередной карты может быть отказано, предупреждает специалист.

Формируя корзину карт, нужно оценить как специфику своего бюджета, так и особенности конкретного банка: широта сети банкоматов, удобство интернет-обслуживания, дополнительные сервисы, рассказал Коган агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил схему мошенничества с номером банковской карты.

Читайте также: В Роскачестве объяснили, почему никому нельзя сообщать номер банковской карты