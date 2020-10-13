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Аналитик предупредил об опасности лишних банковских карт
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Аналитик предупредил об опасности лишних банковских карт

Татьяна Плотникова

Финансы

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, почему не стоит заводить слишком много банковских карт, а также дал рекомендации, как правильно сформировать наиболее рациональный набор «пластика».

По словам эксперта, принимая решение о получении кредитной карты, следует оценить механизм расчета льготного периода, чтобы не получать штрафы за несвоевременное внесение средств. Важно также помнить о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод денег.

Следует не забывать и о комиссии за СМС-оповещения об операциях по карте, указал Коган.

В случае, если кредитно-финансовые организации из-за слишком большого количества карт сочтут вашу кредитную нагрузку слишком высокой, в выдаче очередной карты может быть отказано, предупреждает специалист.

Формируя корзину карт, нужно оценить как специфику своего бюджета, так и особенности конкретного банка: широта сети банкоматов, удобство интернет-обслуживания, дополнительные сервисы, рассказал Коган агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил схему мошенничества с номером банковской карты.

Читайте также: В Роскачестве объяснили, почему никому нельзя сообщать номер банковской карты

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