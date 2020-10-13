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Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорогов в 32 регионах РФ
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорогов в 32 регионах РФ

Ростислав Зубков

Здоровье

В 32 регионах России превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ. Об этом Роспотребнадзор сообщил во вторник, 13 октября.

— Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, — уточняет ведомство.

В организации также рассказали, что на данный момент по всей стране граждане прививаются от гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли свыше 34,6 миллиона человек (23,6 процента от численности населения РФ).

Ранее госслужащих и правоохранителей внесли в список обязательной вакцинации от гриппа.

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