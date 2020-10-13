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Эксперт по недвижимости рассказала, какие требования к домам предъявляют арендаторы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Эксперт по недвижимости рассказала, какие требования к домам предъявляют арендаторы

Оксана Васильева

Недвижимость

Специалисты в области недвижимости отметили, что осенью возобновился спрос на аренду загородных домов. О том, какие требования к домам стали предъявлять будущие арендаторы, рассказала эксперт по недвижимости Елена Буданцева, пишет «МИР 24».

— Наибольшим спросом пользуются дома, у которых арендная ставка ниже. Есть предложения в Новой Москве от 40 тысяч рублей в месяц. Это скромные дома, но для круглогодичного проживания, все удобства в доме. Таунхаусы, у которых есть от двух до четырех соток, менее популярны. Более востребованы дома с территорией от шести соток, — сказала специалист.

Она отметила, что при подборе недвижимости лучше всего обращаться к специалистам данной отрасли, чтобы избежать мошеннических действий. Учитывая условия дистанционной работы, практически всем арендаторам требуется наличие интернета.

Источник: mir24.tv

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