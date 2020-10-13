НАК уточнил число силовиков, погибших при перестрелке в Грозном

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

При перестрелке в Грозном погибли двое силовиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете во вторник, 13 октября.

Ранее НАК информировал о трех погибших сотрудниках правопорядка и четырех ликвидированных боевиках.

По обновленным данным, два силовика были убиты, еще один ранен. Об этом пишет РИА Новости.

Спецоперацию в столице Чечни также прокомментировал глава республики Рамзан Кадыров.

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