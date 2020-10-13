Фонд Главархива рассказал об истории создания Калужской линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 1950–1969-е годы на юго-западе Москвы началось массовое строительство жилья в новых районах. Застройка бывших сельских территорий стала причиной для будущего развития столичной сети метрополитена, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 октября 1962 года начальник Московского метрополитена Александр Новохацкий подписал приказ открыть с 15 часов следующего дня для эксплуатации Калужскую линию метрополитена со станциями «Октябрьская», «Ленинский проспект», «Академическая», «Профсоюзная», «Новые Черемушки», а также депо «Калужское», соединительные ветви «Октябрьская» — «Новокузнецкая» и «Новые Черемушки» — депо «Калужское». Данный текст документа находится в фонде Главного архивного управления города Москвы.

13 октября 1962 года состоялся торжественный митинг в честь открытия Калужской линии метро, а уже в 15:00 начали свое движение поезда.

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