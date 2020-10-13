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Росприроднадзор проверил предприятия Камчатки из-за загрязнения вод
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Росприроднадзор проверил предприятия Камчатки из-за загрязнения вод

Кирилл Николаев

Экология

Росприроднадзор не обнаружил «критичных нарушений» на предприятиях Камчатки в рамках проверки местных вод. Об этом сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова во вторник, 13 октября.

По ее словам, пробы были взяты вокруг Козельского полигона токсичных отходов близ места загрязнения.

— Мы не видим там таких превышений, которые могут привести к последствиям, обсуждаемым здесь нами, — рассказала Радионова на круглом столе в Общественной палате.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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