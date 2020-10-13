Криштиану Роналду заболел коронавирусом
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте Федерации футбола Португалии (FPF).
Отмечается, что тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным. Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.
Футболиста изолировали от остальных игроков сборной Португалии.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Матчи женской волейбольной команды «Динамо» пройдут без зрителей