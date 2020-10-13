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Криштиану Роналду заболел коронавирусом
Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Кирилл Николаев

Спорт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте Федерации футбола Португалии (FPF).

Отмечается, что тест 35-летнего игрока на коронавирус оказался положительным. Роналду чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов болезни.

Футболиста изолировали от остальных игроков сборной Португалии.

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