«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Об этом во вторник, 13 октября, предупредили в российском Гидрометцентре.

— Погода потенциально опасная. Местами высокая пожароопасность — четвертый класс. Период предупреждения — до 00:00 15 октября, — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение действовало в регионе до 11 октября. Также в МЧС жителей призывали ограничить выходы на природу и осторожно обращаться с огнем. Отмечалось, что не стоит разводить костры в лесу и на торфяниках, на участках поврежденного леса, лесосеках и под кронами деревьев, а также сжигать мусор.

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