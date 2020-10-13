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Москвичей ждет последний теплый день в октябре перед началом мощных холодов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичей ждет последний теплый день в октябре перед началом мощных холодов

Юлия Захарова

Город

Среда, 14 октября, станет последним теплым днем октября в столице. Об этом во вторник, 13 октября, рассказали в центре погоды «Фобос».

Как уточняется, текущая неделя началась в Москве с комфортной погоды, температурные значения близки к рекордным. В среду же температура воздуха может достигнуть 19 градусов.

— 14 октября по северной периферии антициклона скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, благодаря которому дневная температура в столичном регионе повысится до плюс 14–19 градусов, — отметили синоптики.

Однако после этого город ждет мощное похолодание, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичных жителей также предупредили, что первый снег ожидается уже в выходные дни. Воздух будет прогреваться примерно до 4–5 градусов.

Читайте также: Синоптик допустил новый температурный рекорд в Москве 14 октября

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