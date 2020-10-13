Внеуличные пешеходные переходы построят через Варшавское шоссе и МКАД

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 2 Карта всех событий

Новые внеуличные пешеходные переходы появятся в начале Варшавского шоссе и возле пересечения МКАД с Липецкой улицей. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Внеуличный пешеходный переход построят в районе дома № 2 через Варшавское шоссе. Для удобства маломобильных граждан переход будет оснащен лифтом. Еще один пешеходный переход станет частью обновляемой развязки МКАД с Липецкой улицей, — отметили в ведомстве.

Создание переходов позволит обеспечить безопасность горожан во время пересечения оживленных дорог. Оба объекта будут оборудованы лифтами для удобства перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья, передает Интерфакс.

Ранее Москомархитектура утвердила проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста.

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