Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Главное
Внеуличные пешеходные переходы построят через Варшавское шоссе и МКАД
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Внеуличные пешеходные переходы построят через Варшавское шоссе и МКАД

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 2 Карта всех событий

Новые внеуличные пешеходные переходы появятся в начале Варшавского шоссе и возле пересечения МКАД с Липецкой улицей. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Внеуличный пешеходный переход построят в районе дома № 2 через Варшавское шоссе. Для удобства маломобильных граждан переход будет оснащен лифтом. Еще один пешеходный переход станет частью обновляемой развязки МКАД с Липецкой улицей, — отметили в ведомстве.

Создание переходов позволит обеспечить безопасность горожан во время пересечения оживленных дорог. Оба объекта будут оборудованы лифтами для удобства перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья, передает Интерфакс.

Ранее Москомархитектура утвердила проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста.

Читайте также: Надземный переход появится на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

Варшавское шоссепешеходные переходыМКАД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Александр Семенников
Александр Семенников

Компьютерных дел мастера или просто мошенники

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Все мнения
О проекте