«Девчонка»: пользователи Сети оценили фото Гагариной в новом платье

Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина опубликовала новую фотографию в Instagram. Снимок был сделан на съемках музыкального шоу «Голос».

Гагарина пришла на программу в новом платье светлых тонов. На ногах у нее были черные ботинки.

— Подготовка полным ходом! Номера — огонь, жду не дождусь, когда вы увидите моих чудесных ребят, — написала певица.

Поклонники моментально отреагировали на новую публикацию Гагариной. Они отметили, что артистка похожа на маленькую девочку.

«Девчонка»; «На маленькую девочку похожа»; «Шикарная, веселая, работящая, самая лучшая певица в стране», — написали они в комментариях к посту.

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