«Девчонка»: пользователи Сети оценили фото Гагариной в новом платье
Певица Полина Гагарина опубликовала новую фотографию в Instagram. Снимок был сделан на съемках музыкального шоу «Голос».
Гагарина пришла на программу в новом платье светлых тонов. На ногах у нее были черные ботинки.
— Подготовка полным ходом! Номера — огонь, жду не дождусь, когда вы увидите моих чудесных ребят, — написала певица.
Поклонники моментально отреагировали на новую публикацию Гагариной. Они отметили, что артистка похожа на маленькую девочку.
«Девчонка»; «На маленькую девочку похожа»; «Шикарная, веселая, работящая, самая лучшая певица в стране», — написали они в комментариях к посту.
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