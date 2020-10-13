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Главврач Филатовской больницы подвел промежуточные итоги борьбы с COVID-19
Фото:facebook.com/vechorko.v

Главврач Филатовской больницы подвел промежуточные итоги борьбы с COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Главный врач московской ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о семи месяцах борьбы с коронавирусной инфекцией.

В своем Facebook Вечорко напомнил, что лечебное учреждение начало работать в качестве инфекционного госпиталя 27 марта. За «200 дней работы в ковиде» специалисты Филатовской больницы приняли на лечение 27 тысяч пациентов. В родильном доме при больнице появились на свет 385 детей.

Главным результатом прошедших семи месяцев Вечорко назвал «бесценный экспертный опыт, которым можем гордиться по праву».

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Филатовскую больницу поступили 244 человека с подозрением на COVID.

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московская больницакоронавирусВалерий Вечорко
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