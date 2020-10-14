«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за угрозы порывистого ветра.
Погода объявлена потенциально опасной. Предупреждение в Москве и Московской области будет действовать с девяти часов утра 15 октября до девяти часов утра 16 октября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Срок действия предупреждения — до 00:00 15 октября.
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