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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 октября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 октября

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 14 октября, погоду в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью и без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 14 до 19 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра.

Читайте также: Москвичей ждет последний теплый день в октябре перед началом мощных холодов

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