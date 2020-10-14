Главархив Москвы рассказал, как начинал работать знаменитый Склиф

Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

В Главархиве Москвы хранятся документы, которые связаны с историей Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Институт находится в здании бывшего странноприимного дома, построенного в 1792 году графом Николаем Шереметевым.

С 1850-х годов здание стали называть Шереметевской больницей. В нем располагалась богадельня для 100 престарелых и увечных, а также больница на 50 человек. С 1860 по 1909 год в отделении получили помощь более 1,9 миллиона человек.

С 1919 года в здании размещается станция скорой помощи, в том же году здесь образовали Центральную больницу неотложной помощи.

В 1923-м на базе лечебного учреждения организовали Институт неотложной помощи, которому было присвоено имя выдающегося хирурга и ученого Н. В. Склифосовского.

С первых лет основания института в нем работали талантливые врачи, такие как Григорий Герштейн, Василий Красинцев и Петр Соловов. Значительным этапом жизни института стал случай, когда хирург Сергей Юдин первым в мире сделал переливание фибринолизной крови умирающему от кровотечения больному. Юдин также стал одним из основоположников современной анестезиологии.

На данный момент НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского является крупнейшим многопрофильным научно-практическим центром экстренной медицинской помощи в России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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