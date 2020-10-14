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Новое правило въезда россиян в Белоруссию вступило в силу
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Новое правило въезда россиян в Белоруссию вступило в силу

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россиян не будут пускать в Белоруссию без справки, подтверждающей отсутствие коронавируса. Это правило закреплено постановлением Совета министров республики, которое вступило в силу в среду, 14 октября.

Новые особенности въезда в республику распространяются на всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме постоянно проживающих в стране.

— Иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении государственной границы Республики Беларусь должны иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, — указано в документе на национальном правовом интернет-портале.

Стоит отметить, что РФ и ряд других государств не входят в список стран, где фиксируются случаи заражения инфекцией. Перечень регулярно обновляется Министерством здравоохранения Белоруссии.

Уточняется, что ПЦР-тест на ковид должен быть сдан не позднее 72 часов до даты пересечения белорусской границы. После прибытия в Белоруссию приезжий должен отправиться в самоизоляцию на десять дней.

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