Еще 1970 человек за сутки выздоровели от коронавируса в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавируса еще 1970 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 14 октября.

Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 266 тысяч, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 266 470, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столице выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы крови для заразившихся коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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