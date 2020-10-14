Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель упавшего в реку такси в Москве погиб
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Водитель упавшего в реку такси в Москве погиб

Рафаэль Залян

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Костомаровская набережнаяКарта всех событий

Водитель такси, которое в центре Москвы выехало с проезжей части в реку, погиб. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в среду, 14 октября.

Ранее стало известно, что такси выехало с проезжей части в реку. Инцидент произошел в районе дома № 17 в Наставническом переулке.

— Сегодня в 7:48 утра водитель автомобиля такси пробил дорожное ограждение, после чего транспортерное средство опрокинулось в реку. Установлено, что данный водитель погиб, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины случившегося, добавили в ведомстве. В столичном Дептрансе позже уточнили, что автомобиль такси подняли со дна реки. На данный момент движение на Костомаровской набережной полностью восстановлено.

Читайте также: Движение в центре Москвы затруднено из-за упавшего в воду такси

такси в столицестоличные водителиДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Все мнения
О проекте