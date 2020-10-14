Водитель упавшего в реку такси в Москве погиб

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Костомаровская набережная Карта всех событий

Водитель такси, которое в центре Москвы выехало с проезжей части в реку, погиб. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в среду, 14 октября.

Ранее стало известно, что такси выехало с проезжей части в реку. Инцидент произошел в районе дома № 17 в Наставническом переулке.

— Сегодня в 7:48 утра водитель автомобиля такси пробил дорожное ограждение, после чего транспортерное средство опрокинулось в реку. Установлено, что данный водитель погиб, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины случившегося, добавили в ведомстве. В столичном Дептрансе позже уточнили, что автомобиль такси подняли со дна реки. На данный момент движение на Костомаровской набережной полностью восстановлено.

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