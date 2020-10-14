«Бегать и унижаться»: Лавров оценил отношения России и Евросоюза

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Россия не будет унижаться перед Европейским союзом, невзирая на обострение отношений после инцидента с Алексеем Навальным. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в разговоре с журналистами.

— Бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства, — приводит РИА Новости слова главы МИД.

Он признал, что экономические интересы обеих сторон должны сохраняться, хотя отношения между Москвой и ЕС вряд ли можно назвать хорошими. Тем не менее, Россия по-прежнему настроена на диалог, добавил Лавров.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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