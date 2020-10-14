Сергей Лавров заявил об открытых попытках США ослабить Россию и Турцию

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Соединенные Штаты довольно активно пытаются ослабить Россию и Турцию за счет своих действий в Ливии. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в разговоре с журналистами.

— В Ливии США весьма и весьма активны и также пытаются «разрулировать» этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим, — приводит РИА Новости слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что подобные маневры заявляются открыто.

Напомним, в Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и запад страны, и Ливийской национальной армией, сотрудничающей с заседающим на востоке парламентом. Одну сторону поддерживают Турция и Катар, другую — Египет и ОАЭ.

Ливийский вопрос

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия по факту перестала быть единым государством, что привело к двоевластию в стране. С одной стороны, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. С другой, на востоке, заседает избранный народом парламент, который скооперировался с режимом Халифы Хафтара, стоящего во главе национальной армии.

В январе 2020 года ливийский вопрос обсуждался на Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие прошло в Берлине, в нем приняли участие представители России, Турции, США, Китая, Франции, Великобритании, Италии, Египта, Алжира, ОАЭ, Республики Конго, представители ООН, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, в Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара.

В результате лидеры-участники приняли документ, который в будущем будет одобрен Советом Безопасности ООН и станет частью политического урегулирования. В частности, стороны договорились о формировании военной комиссии в формате «пять на пять» и необходимости наличия всеобъемлющего плана урегулирования. Также участники решили придерживаться оружейного эмбарго в Ливии. При этом санкции, которые могут последовать за нарушение запрета на поставки вооружения в Ливию, в рамках конференции не обсуждались.

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