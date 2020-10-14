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Опубликовано видео получения крупной взятки в одном из ресторанов Москвы
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Опубликовано видео получения крупной взятки в одном из ресторанов Москвы

Виктория Федотова

Город

В распоряжении редакции «Вечерней Москвы» оказались кадры передачи взятки московским коммерсантом в одном из столичных ресторанов.

В ходе одной из служебных проверок двух коммерческих организаций в феврале 2019 года старший налоговый инспектор Сергей Алпатов выявил уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 100 миллионов рублей, о чем стало известно его коллеге Никите Лукьянову.

Алпатов предложил коммерсанту посодействовать в снижении выявленной суммы недоимки до 16 миллионов рублей за взятку в 13 миллионов рублей. В целях конспирации деньги должен был забрать столичный предприниматель Дмитрий Орман.

На кадрах видно, как представитель коммерческой организации передает Орману пакет с деньгами в одном из столичных ресторанов. После чего последнего задерживают сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Судя по оперативной съемке, руки задержанного просвечивают, раскладывают деньги, большая часть которых является муляжом. Лукьянов и Алпатов тоже были задержаны в марте 2019 года.

Ранее Измайловский суд Москвы приговорил каждого фигуранта к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в двукратном размере суммы взятки.

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