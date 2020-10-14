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Автоэксперт рассказал про новые схемы автоподставщиков
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал про новые схемы автоподставщиков

Оксана Васильева

Транспорт

Автоэксперт Алексей Аксенов рассказал о схемах и инструментах, которые сейчас используют автоподставщики, а так же о том, как не попасться на их удочку и могут ли камеры наблюдения помочь автомобилисту, пишет «Радио 1».

Эксперт рассказал, что сегодня стали популярны схемы с «бабушками–одуванчиками» за рулем, которые прилично выглядят и находятся в салоне одни, потому что от них не ожидаешь подставы, а тем временем они, сделав вид, что произошло столкновение, начинают звонить якобы в инспекцию или в страховую компанию и тем самым начинают запугивать человека говоря, что тот хотел скрыться с места ДТП, а это влечет за собой лишение водительских прав. В этом случае Аксенов порекомендовал, не решать ничего по телефону, а вызывать наряд полиции на место происшествия и если данная ситуация связана с автоподставой, то мошенник предпочтет быстро скрыться с места происшествия.

Также эксперт сказал, что благодаря комплексам фотовидеофиксации на дорогах Московского региона можно доказать свою невиновность.

— Чтобы запросить данные, необходимо оформить происшествие. Не ДТП. Т.е. вас подставили, вы проехали какое-то расстояние и видите, что столкновения не было. Если вы понимаете, что вас догоняют, будьте бдительны, имейте ввиду, что возможна автоподстава. Даже если другой человек уезжает, вызывайте ГИБДД. Дождитесь инспекторов и зафиксируйте все по правилам, — рассказал Аксенов.

Он отметил, что в большинстве случаев автоподставщики сами давят на лишение прав, таким образом они манипулируют сознанием пострадавшего, подводят к тому, что он сам предлагает решить вопрос с помощью денежной компенсации на месте, но важно контролировать свои эмоции в моменте и не поддаваться панике.

Ранее ФАН писал, что одна из самых популярных схем, с помощью которой мошенники вытягивают деньги, история о задетом зеркале. Проезжая в правом ряду, водитель слышит неприятный звук касания по кузову авто. Вскоре его догоняет другая машина, владелец которой обвиняет вас в том, что вы зацепили его зеркало. На предложение вызвать ГИБДД мошенники обычно говорят, что очень торопятся, а патруль придется ждать долго.

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