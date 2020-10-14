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Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи увеличился на 21,39 копейки и составил 77,35 рубля. Всего на ЕТС было заключено 36 672 сделки на сумму 181 миллиард 954,424 миллиона рублей.

Курс евро вырос на 0,42 копейки до 90,818 рубля. Всего на ЕТС заключили 5394 сделки на сумму 28 миллиардов 236,862 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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