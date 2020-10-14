Число обращений в скорую помощь увеличилось вдвое в Подмосковье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Число обращений в скорую помощь в Подмосковье увеличилось вдвое из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 14 октября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

— Вызовов сегодня у нас на уровне 10–11 тысяч, в мирное, спокойное время — это порядка 5,5–6 тысяч, — отметил он.

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья не планируют вводить электронные пропуска в регионе.

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