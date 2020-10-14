Прокуратура Москвы проводит проверку после обрушения потолка в одном из ТЦ

Фото: duma.mos.ru / Московская городская Дума

Прокуратура Москвы проводит проверку после обрушения потолка в одном из торговых центров. Об этом в среду, 14 октября, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в торговом центре «Фестиваль» на Мичуринском проспекте. Обрушение потолка произошло на фудкорте. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Обрушение потолка в

ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте pic.twitter.com/9GiDR3WxGU — Московские новости (@moskow_vk) October 14, 2020

На кадрах видны куски обвалившегося потолка и провода. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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