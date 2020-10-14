Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура Москвы проводит проверку после обрушения потолка в одном из ТЦ
Фото: duma.mos.ru / Московская городская Дума

Прокуратура Москвы проводит проверку после обрушения потолка в одном из ТЦ

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Москвы проводит проверку после обрушения потолка в одном из торговых центров. Об этом в среду, 14 октября, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в торговом центре «Фестиваль» на Мичуринском проспекте. Обрушение потолка произошло на фудкорте. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

На кадрах видны куски обвалившегося потолка и провода. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Спектакль в театре на Таганке задержали из-за нежелания зрительницы надеть маску

Торгово-развлекательный центрМоскваобрушение потолка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте