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Стартовал второй этап программы продаж туров по России с кешбэком
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стартовал второй этап программы продаж туров по России с кешбэком

Юлия Курганова

Туризм

Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время можно будет купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период с момента начала продаж и до 10 января 2021 года включительно.

Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Отмечается, что условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий россиян. Так, в программе теперь участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), что позволяет поехать в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости. Также максимальный размер возврата увеличили до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей), передает РИА Новости.

Россиянам напомнили, что обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты тура.

Читайте также: Отдыхаем дома: как изменилась программа кешбэка за туры по России

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