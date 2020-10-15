В Госдуме предложили обнулить НДС на заказываемые на дом продукты

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Ставку НДС на продукты, заказываемые удаленно на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса, следует сделать нулевой. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает RT в четверг, 15 октября.

В своем письме парламентарий обратил внимание на частичное возвращение ограничительных мер в связи с ежедневным ростом числа случаев COVID-19. В частности, гражданам из групп риска рекомендовали не выходить из дома. При этом пожилым россиянам и хронически больным гражданам нужно регулярно покупать продукты, что подразумевает нарушение самоизоляции и походы в магазины.

По мнению законодателя, необходимо стимулировать потребителей приобретать товары дистанционно, чтобы им не приходилось подвергать себя опасности.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний, — отмечает Власов в своем документе на имя главы Минпромторга.

Депутат подчеркнул, что данная мера позволит сократить стоимость продуктов на 10-20 процентов при удаленной покупке.

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