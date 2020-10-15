Москвичам рассказали, какие госуслуги можно получить не выходя из дома

Фото: pexels.com/Elly Fairytale

В Москве многие государственные услуги можно получить в режиме онлайн, не посещая офисы «Мои документы». Сделать это можно с помощью портала mos.ru и мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Электронные сервисы особенно полезны в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавируса.

Так, на портале mos.ru можно передать показания счетчика электроэнергии, показания приборов учета воды.

Кроме того, москвичи могут узнать о всех начислениях и оплачивать государственные и коммерческие услуги не выходя из дома. Для этого можно использовать онлайн-сервис портала mos.ru «Мои платежи».

У пользователей с подтвержденной учетной записью есть возможность в упрощенном порядке открыть доступ к электронной медицинской карте, подать заявление на получение субсидий на оплату ЖКУ, а также оформить полис ОМС.

Помимо этого, жители столицы могут подать заявку на получение компенсационных выплат в электронном виде. Список доступных услуг есть в каталоге услуг в разделе «Социальная поддержка».

Также пользователям доступна услуга оформления или продления резидентного парковочного разрешения. Оно позволяет бесплатно оставлять машину в зоне платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 8:00.

С помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» москвичи также могут передать показания приборов учета электроэнергии и воды, а также получать и оплачивать начисления на ЖКУ и другие городские услуги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Единую систему видео-конференц-связи для дистанционного обучения ввели в Москве