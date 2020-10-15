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Биолог объяснила небывалое цветение токсичных водорослей на Камчатке
Фото: youtube.com/varlamov

Биолог объяснила небывалое цветение токсичных водорослей на Камчатке

Ростислав Зубков

Экология

За последние 15 лет в прибрежных водах Камчатки наблюдается небывалое цветение фитопланктона, заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

— Цветение фитопланктона у берегов Камчатки было беспрецедентным за последние 15 лет, этот факт подтвержден – получена ретроспектива данных из космоса по хлорофиллу, — сообщила она РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что за любым цветением следует отмирание, в том числе водорослей. При этом производятся токсины, а при отмирании нетоксичных видов водорослей создаются вторичные метаболиты, что также может привести ко «второй волне отрицательного воздействия».

Все это оборачивается гибелью тысяч тонн рыбы, моллюсков и иных подводных обитателей, утверждает Орлова. По ее мнению, ключевой причиной такой активности микроводорослей стали изменения климата, на которые указывает рост числа землетрясений, оползней, природных пожаров и иных экстремальных явлений за последние 30 лет. В меньшей степени на ситуацию повлиял человек, полагает биолог.

Ситуация на Камчатке

В конце сентября местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Росприроднадзор проверил предприятия Камчатки из-за загрязнения вод

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