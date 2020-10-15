Более 52,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии
В России за сутки выполнили еще 478 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в четверг, 15 октября.
По данным сайта, общее число лабораторных тестирований на инфекцию, проведенных на территории РФ, превысило 52,2 миллиона.
При этом под наблюдением врачей остаются 286 630 человек. У них подозревают наличие вируса.
Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала о влиянии новой коронавирусной инфекции на органы человека.
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