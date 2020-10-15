Более 350 пациентов с COVID-19 лечатся во Второй инфекционной больнице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15 Карта всех событий

В Москве в Инфекционной больнице № 2 лечится 351 пациент с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 15 октября.

По ее словам, в медучреждении проходят лечение 833 человека, из них 333 человека — с подозрением на COVID-19.

На искусственной вентиляции легких находятся два пациента. Всего за сутки поступило 93 человека, 48 из них — с коронавирусом. Выписали 82 человека за сутки, 24 из них — после лечения COVID-19.

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