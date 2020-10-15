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Курс доллара впервые с 8 октября поднялся выше 78 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара впервые с 8 октября поднялся выше 78 рублей

Ростислав Зубков

Экономика

Курс доллара превысил отметку в 78 рублей, следует из данных на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 15 октября.

К 10:05 по столичному времени доллар расчетами «завтра» вырос на 39 копеек — до 78,03 рубля. Наряду с этим евро поднялся на 40 копеек — до 91,6 рубля. При этом декабрьский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 0,42 процента — до 43,14 доллара за баррель.

Таким образом, американская валюта подскочила выше 78 рублей впервые с 8 октября.

В среду, 14 октября, рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже.

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