Число пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве за неделю увеличилось на четверть

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве количество пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на четверть за неделю. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в четверг, 15 октября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что за сутки в столице выявили 3942 новых случая COVID-19. Это на 29 процентов больше, чем неделю назад.

— За сутки госпитализировано 1196 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5 процента больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек — это на 25 процентов больше, чем неделю назад, — говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

Среди новых случаев 42,4 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,3 процента — от 46 до 65 лет, 11,2 процента — от 66 до 79 лет. Еще 5,1 процента составляют люди старше 80 лет, а 12 процентов — дети.

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