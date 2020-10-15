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Коронавирус в Москве выявили у 3942 человек за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Коронавирус в Москве выявили у 3942 человек за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выявили 3942 новых случая коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в четверг, 15 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в столице за все время наблюдений было выявлено 347 946 случаев коронавирусной инфекции.

В России за сутки COVID-19 зафиксировали у 13 574 человек. Больше всего пациентов с инфекцией выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус в Москве выявили у 3942 человек за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса выздоровели уже более 268 тысяч человек.

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